"Старая вешалка!": Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров

Снимки Пугачевой без фильтров попали в сеть.

Известная певица Алла Пугачева, судя по всему, фотошопит свои фотографии в соцсетях. Этому пользователи Instagram нашли подтверждение.

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Так, на фан-странице дочери Примадонны Лизы появились снимки 70-летней артистки, которые буквально ужаснули поклонников.

"Без фильтров! Самая лучшая...", - подписано фото. Но не все фаны согласны с этим.

На снимках лицо Пугачевой снято крупным планом, а снимки явно не ретушировались.

"Чучело огородное", "Фото ужасные", "Старая вешалка, ну, и страшная!", "Страх божий", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.