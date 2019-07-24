Выпившая Алла Пугачева назвала Галкина "концом" (видео)

В кадре Примадонна и Вайкуле постоянно хохочут.

Алла Пугачева и лайма Вайкуле отметили не только начало, но и конец фестиваля "Рандеву" в Юрмале.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное мужем Примадонны Максимом Галкиным в Instagram. "ДамыСДюн. Сидим отдыхаем", - подписал он ролик.

На видео Пугачева и Лайма предстали в очках и молодежной одежде. Обе в кадре все время хохочут.

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"Дорогие друзья. Подошел… кто подошел? К концу подошел. Подошло все к концу. Закончился фестиваль", – говорит Вайкуле.

А Пугачева указала на Галкина и заявила: "Конец снимает..." "Какой конец?", - не поняла Вайкуле.

"Что это, ну?", - вопросил Галкин.

"А что такое, юмор? Юмор ниже пояса – это очень модно", - ответила Пугачева.

"Друзья, закончился фестиваль. Мы сидим отдыхаем, обсуждаем артистов, всех хвалим. Выпили вот столечко. Дорогие друзья, у меня совет. Когда вы пьете, не ешьте. А когда начинаете есть, больше не пейте", – продолжила Вайкуле.

"Привет в Израиль. Хаим! Мы отдыхаем", - добавила Пугачева.

"А Хаим - это кто?", - спросил Галкин, на что Пугачева ответила: "А это никто."

Но Вайкуле заявила: "Неправда, это ее хахаль".

В конце видео Примадонна оголила плечо. Пользователи посмеялись над артистками, которые, судя по всему пьяные.

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.