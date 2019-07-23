"Горячо": MARUV в купальнике эротично облилась водой на сцене (фото)

На первом фото артистка в красивом боди льет на себя воду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It was hot hot hot night! Публикация от MARUV (@maruvofficial) 22 Июл 2019 в 2:15 PDT

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Алтайском крае России.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой. Так, на первом фото артистка в красивом боди льет на себя воду. На других фото она водит своих танцовщиц на цепи или позирует сними в масках.

"It was hot hot hot night!", - написала MARUV.

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