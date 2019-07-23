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"Горячо": MARUV в купальнике эротично облилась водой на сцене (фото)

12:11, 23 июля 2019
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Алтайском крае России.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой.  Так, на первом фото артистка в красивом боди льет на себя воду. На других фото она водит своих танцовщиц на цепи или позирует сними в масках.

"It was hot hot hot night!", - написала MARUV.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода в крошечном золотом бикини показала себя во всей красе.

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Теги: #певица#MARUV