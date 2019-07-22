Алла Пугачева шокировала публику своим появлением в мини-шортах (фото)

Многие в комментариях обращают внимание на то, как помолодела Примадонна, и на ее стройные ножки.

В фан-группах певицы Аллы Пугачевой появились новые фото с Примадонной, на которых она появилась в Юрмале в дерзком для ее возраста образе.

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Так, в Instagram опубликованы снимки, на которых артистка выглядит, как ровесница своего супруга Максима Галкина, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

В кадре Пугачева предстала в молодежном светлом наряде, обнажающем ее заметно постройневшие ножки. Так, на публике в Юрмале певица появилась в белых мини-шортах (что многих шокировало, ведь звезде недавно "стукнуло" 70 лет), клетчатой рубашке под пояс и белом кардигане. На ногах у звезды — белые кеды.

Многие в комментариях обращают внимание на то, как изменилось лицо Примадонны и как она помолодела и постройнела. Некоторые были удивлены выбором наряда — шортов в ее возрасте.

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.