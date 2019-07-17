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Каменских застукали в пикантной позе (фото)

10:18, 17 июля 2019
Звезды
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Каменских застали в неприличной позе / фото Instagram

Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе. На фан-странице Каменских в Instagram опубликовали фото, на котором певица стоит, выпятив "попу как у Ким", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам.

фото Instagram

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем.

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Теги: #Настя Каменских