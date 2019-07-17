Каменских застукали в пикантной позе (фото)

Певица стоит, выпятив "пятую точку", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала жаркие танцы на одном из своих выступлений.

Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе. На фан-странице Каменских в Instagram опубликовали фото, на котором певица стоит, выпятив "попу как у Ким", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем.