Каменских застукали в пикантной позе (фото)
10:18, 17 июля 2019Звезды
1107 0
Певица стоит, выпятив "пятую точку", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам.
Каменских застали в неприличной позе / фото Instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала жаркие танцы на одном из своих выступлений.
Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе. На фан-странице Каменских в Instagram опубликовали фото, на котором певица стоит, выпятив "попу как у Ким", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам.
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter