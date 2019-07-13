MARUV позировала на камеру в откровенном купальнике (фото)
15:37, 13 июля 2019Звезды
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MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.
Summertime 😊
Украинская певица MARUV после ряда концертов и выступлений в клубах, а особенно после большого сольного концерта в Киеве, решила наконец отдохнуть, перезарядиться и набраться новых сил.
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MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.
"Summertime", - коротко подписала она фото.
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