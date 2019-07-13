MARUV позировала на камеру в откровенном купальнике (фото)

MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.

Украинская певица MARUV после ряда концертов и выступлений в клубах, а особенно после большого сольного концерта в Киеве, решила наконец отдохнуть, перезарядиться и набраться новых сил.

Читайте также"Распустила волосы, чтоб тебе понравиться": Дорофеева похвасталась стильным образом

MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.

"Summertime", - коротко подписала она фото.

Как сообщал УНИАН, появился тизер 9 сезона "Американской истории ужасов": рассекречен актерский состав.