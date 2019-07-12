Каменских "засветила"грудь в постели с Потапом (фото)

Подписчики восприняли фото неоднозначно.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась постельным фото со своим мужем Потапом.

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В своем Instagram певица опубликовала селфи, на котором она с ярким макияжем и в прозрачном топе, через который видно грудь, лежит рядом с Потапом.

"Когда он на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - подписала фото Каменских.

Подписчики восприняли фото неоднозначно.

"Судя по твоему наряду, ты пришла к нему на одну ночь", "Да он как кот на сметану смотрит", "Интуиция подсказывает, что это фальшь", "Если бы на меня смотрел такой дед, я бы точно убежала и не вернулась", "Какая же вы красивая пара, счастья вам", "Какой-то взгляд гея, который запланировал шалость, получился, без обид", "Какие же вы милые вдвоем", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом.