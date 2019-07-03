Настя Каменских показала нежное фото с мужем

Исполнительница рассказала, насколько в отношениях важна поддержка.

Популярная украинская певица Настя Каменских очаровала поклонников романтичными фото с Потапом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала большой пост, посвятив его своему мужу. Также поп-звезда прикрепила к посту нежный снимок.

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"Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: "Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!". Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека", — пишет Каменских.

"Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!" – подытожила певица.

Свой пост исполнительница сопроводила очень нежным фото с Потапом, на которых они сидят на ступеньках: Настя - спиной к камере, а Потап поддерживает ее, нежно глядя в глаза.

Ранее украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.