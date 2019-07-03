Настя Каменских щегольнула стильным образом (фото)
16:28, 03 июля 2019Звезды
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В кадре поп-звезда отказалась от своих привычных кудряшек.
Каменских продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, поделилась со своими поклонниками стильным фото.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в комбинезоне цвета марсала с расклешенным низом. Отметим, что наряд поп-звезды довольно интересного кроя: открытые плечи и приоткрытый животик.
Дополнила образ Каменских собранными и разделенными пробором посередине волосами, а также тоненькими браслетами на левой руке. Очевидно, в кадре певица предстала без бюстгальтера.
Ранее Настя Каменских очаровала поклонников романтичными фото с Потапом и рассказала, насколько важна поддержка в отношениях.
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