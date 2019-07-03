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Настя Каменских щегольнула стильным образом (фото)

16:28, 03 июля 2019
Звезды
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Каменских продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/kamenskux

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в комбинезоне цвета марсала с расклешенным низом. Отметим, что наряд поп-звезды довольно интересного кроя: открытые плечи и приоткрытый животик.

Дополнила образ Каменских собранными и разделенными пробором посередине волосами, а также тоненькими браслетами на левой руке. Очевидно, в кадре певица предстала без бюстгальтера.

Ранее Настя Каменских очаровала поклонников романтичными фото с Потапом и рассказала, насколько важна поддержка в отношениях.

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Теги: #фото#Настя Каменских