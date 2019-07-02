Ким Кардашян поскандалила с японцами из-за кимоно (видео)

Известная американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" появилась в центре скандала, следствием которого стало переименование бренда. 38-летняя Ким Кардашян согласилась отменить выпуск белья под названием марки Kimono из-за протестов японцев и выбрать другое имя своему бизнесу.

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В конце июня Ким Кардашян сообщила о запуске своей дебютной коллекции корректирующего белья под маркой Kimono. Однако японцы посчитали название ее бренда оскорбительным, поскольку, по их мнению, оно обесценивает культуру их нации и традиции, ведь кимоно - это красивая закрытая одежда, которая ничем не похоже на белье.

После этого в сети появилась информация, что в описании бренда Ким Кардашян под названием Kimono указано не только белье, но и настоящее кимоно. Поэтому в будущем она могла бы выпустить такой стиль одежды. Однако японцев это не удовлетворило. Поэтому 38-летняя бизнесвумен сообщила о переименовании своей марки.