Несмотря на возраст, филиппинская тату-мастер Апо Ванг-Од до сих пор занимается любимым делом и выглядит очень бодро.

На обложку известного во всем мире глянцевого журнала Vogue попала филиппинская тату-мастер Апо Ванг-Од, известная также как Мария Оггай. Женщине 106 лет, но она выглядит очень бодро, ухоженно, а также продолжает заниматься любимым делом.

"Провозглашенная последней из мамбабаток своего поколения, она запечатлела символы племени калинга - означающие силу, храбрость и красоту - на коже тысяч людей, совершивших паломничество в Бускалан… Жизнь Апо Ванг-Од написана на ее коже - от достижений до болезней и до имен давно ушедших любимых. Она рассказывает историю храбрости, красоты и богатого наследия племени калинга", - сказано в Instagram-блоге филиппинской версии журнала Vogue.

Из открытых источников известно, что Ванг-Од начала заниматься созданием тату еще в 15-летнем возрасте. В своей работе она использует смесь древесного угля и воды для чернил.

Под кожу краска наносится через иглу, выструганную из дерева помело. Вдохновляется женщина природой, поэтому часто рисует растения, животных или геометрические фигуры, которые можно заметить, живя в близком контакте с природой.

Реакция соцсетей

"Лучшая обложка в истории Vogue!"

"Сильный образ…"

"Да, такой контент нам нужен! Все хотят, чтобы эта "стеклянная" кожа была трендом, но маленькие пятна и веснушки делают нас настоящими"

"Какая красивая женщина!"

Напомним, фотосессия супругов Зеленских для Vogue покорила сеть.

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