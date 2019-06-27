Настя Каменских показала огромную грудь в кадре (фото)

Формы исполнительницы на снимке, сделанном во время съемок "Х-Фактора", впечатляют.

Украинская певица и судья шоу "Х-Фактор" на СТБ Настя Каменских поделилась горячим фото со съемок первого выпуска.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она стоит за судейским столом в облегающем платье с впечатляющим декольте. В кадре поп-звезда оттопырила попу и наклонилась вперед, выставив крупным планом грудь прямо в объектив.

Волосы Каменских уложены в хаотичные кудри, а макияж в нюдовых тонах дополняет образ красотки.

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица и экс-солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь показала откровенное фото.