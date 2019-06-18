"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото с Галкиным

Сегодня мужу Примадонны Максиму Галкину "стукнуло" 43 года.

Известная певица Алла Пугачева трогательно поздравила своего мужа, российского шоумена Максима Галкина с днем рождения.

Теплые слова и нежное фото Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой любимый, с днем рождения!", - написала она.

Читайте такжеЭкс-"виагру" раскритиковали за слишком откровенное фото: "Когда будет без трусов?"

На снимке Алла Борисовна и Максим выглядят, как ровесники. Пара позирует в авто в белых нарядах. Пугачева предстала с ярким макияжем и моложавой прической - с челкой.

"Дело не в возрасте, а в нежности рук и теплоте голоса", "Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые!", "Аллочка, как вы шикарно выглядите, Максим вас дополняет", "Какие же вы красивые", "Алла нисколько не уступает Максиму внешне, бесподобно шикарна", "Фотка чудесная", "Алла Борисовна, какая вы красивая", "Здесь Вы, Алла Борисовна, моложе Максима лет на 10", - пишут в комментариях к снимку звездных супругов.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.