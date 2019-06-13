Ани Лорак в кружевном белье поразила сеть (фото)

Образ исполнительницы получился очень сексуальным.

40-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками горячим фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в классической белой рубашке, подчеркнув свою сексуальность кружевным бельем и небрежной укладкой волос.

Стройные ноги Лорак остались обнаженные. На ее ногах бежевые босоножки на высоких каблуках. "Дива" запечатлена сидя на стульчике на черном фоне.

"Красивая очень", "Потрясающая", "Сексуальная", "Красивая фигура", "Богиня", - пишут в комментариях под фото.

Ранее в сети появилось свадебное фото известного российского певца, представителя РФ на Евровидении 2019 Сергея Лазарева, которому приписывают роман с Ани Лорак.