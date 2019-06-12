MARUV на концерте выпятила попу и поцеловалась с девушкой (фото)
11:36, 12 июня 2019Звезды
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Певица, как всегда, выбрала очень эпатажный образ с колготками в сетку и ботфортами.
That’s how I live at the stage
Украинская певица MARUV в очередной раз поразила эпатажным перфомансом на своем концерте.
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Снимки с выступления звезда опубликовала в своем Instagram.
Певица, как всегда, выбрала очень эпатажный образ с колготками в сетку и ботфортами. MARUV продемонстрировала весьма эпатажные движения, показав свою попу во всей красе. Кроме того, на сцене певица поцеловалась с одной из своих танцовщиц.
Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве.
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