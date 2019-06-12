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MARUV на концерте выпятила попу и поцеловалась с девушкой (фото)

11:36, 12 июня 2019
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Украинская певица MARUV в очередной раз поразила эпатажным перфомансом на своем концерте.

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Снимки с выступления звезда опубликовала в своем Instagram.

Певица, как всегда, выбрала очень эпатажный образ с колготками в сетку и ботфортами. MARUV продемонстрировала весьма эпатажные движения, показав свою попу во всей красе. Кроме того, на сцене певица поцеловалась с одной из своих танцовщиц. 

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве. 

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Теги: #певица#MARUV