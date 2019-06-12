MARUV на концерте выпятила попу и поцеловалась с девушкой (фото)

Певица, как всегда, выбрала очень эпатажный образ с колготками в сетку и ботфортами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That’s how I live at the stage Публикация от MARUV (@maruvofficial) 11 Июн 2019 в 12:38 PDT

Украинская певица MARUV в очередной раз поразила эпатажным перфомансом на своем концерте.

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Снимки с выступления звезда опубликовала в своем Instagram.

Певица, как всегда, выбрала очень эпатажный образ с колготками в сетку и ботфортами. MARUV продемонстрировала весьма эпатажные движения, показав свою попу во всей красе. Кроме того, на сцене певица поцеловалась с одной из своих танцовщиц.

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве.