Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
12:51, 11 июня 2019Звезды
1023 0
Певец отреагировал на сообщения о матерной перепалке с Лободой.
REUTERS
Певец Сергей Лазарев отреагировал на публикации о ссоре с певицей Светланой Лободой в своем Instagram.
Читайте такжеАни Лорак произвела фурор на семейном празднике (фото, видео)
«Вот это фантазия! Обожаю», - отметил он в публикации со скриншотом новости о якобы произошедшей размолвке.
Следующее фото он подписал «злыдень Лазарев»,
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после скандала на премии «Муз-ТВ». Якобы участник «Евровидения-2019» Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации «Лучшая певица года» Лободы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter