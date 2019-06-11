Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Певец отреагировал на сообщения о матерной перепалке с Лободой.

Певец Сергей Лазарев отреагировал на публикации о ссоре с певицей Светланой Лободой в своем Instagram.

Читайте такжеАни Лорак произвела фурор на семейном празднике (фото, видео)

«Вот это фантазия! Обожаю», - отметил он в публикации со скриншотом новости о якобы произошедшей размолвке.

Следующее фото он подписал «злыдень Лазарев»,

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после скандала на премии «Муз-ТВ». Якобы участник «Евровидения-2019» Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации «Лучшая певица года» Лободы.