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Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

12:51, 11 июня 2019
Звезды
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REUTERS

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«Вот это фантазия! Обожаю», - отметил он в публикации со скриншотом новости о якобы произошедшей размолвке.

Следующее фото он подписал «злыдень Лазарев»,

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после скандала на премии «Муз-ТВ». Якобы участник «Евровидения-2019» Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации «Лучшая певица года» Лободы.

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Теги: #Светлана Лобода#Сергей Лазарев