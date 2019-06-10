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Надя Дорофеева удивила сеть новым фото

16:15, 10 июня 2019
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Дорофеева очаровала сеть / instagram.com/nadyadorofeeva

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором предстала в кофте оверсайз и пестрой кепке. Волосы Дорофеевой распущены. Дополняет образ артистки оригинальный макияж.

Некоторым подписчикам такой образ понравился. "До невозможности красивая!", "Глаза какие красивые!", "Великолепная", "Богиня", - пишут в комментариях.

Ранее в сети появилось новое фото известной певицы Аллы Пугачевой, на котором она изображена в черном мини-платье.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева