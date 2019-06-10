Надя Дорофеева удивила сеть новым фото
16:15, 10 июня 2019Звезды
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Многие подписчики в восторге от нового образа исполнительницы.
Дорофеева очаровала сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников новым образом.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором предстала в кофте оверсайз и пестрой кепке. Волосы Дорофеевой распущены. Дополняет образ артистки оригинальный макияж.
Некоторым подписчикам такой образ понравился. "До невозможности красивая!", "Глаза какие красивые!", "Великолепная", "Богиня", - пишут в комментариях.
Ранее в сети появилось новое фото известной певицы Аллы Пугачевой, на котором она изображена в черном мини-платье.
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