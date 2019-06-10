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"В мумию превратилась": Алла Пугачева ужаснула своим видом (фото)

05:53, 10 июня 2019
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Некоторые поклонники рассыпались в комплиментах Пугачевой / фото УНИАН

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Снимок опубликован в одной из фан-групп Примадонны. В кадре она предстала в окружении коллег по сцене - Стаса Михайлова и Александра Маршала.

Мнения фанов по поводу внешнего вида Пугачевой разделились: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие называют ее старой.

"В мумию превратилась", "Алла уже одевается, как Кадышева", "Старики собрались", "Женщина-легенда", "Алла не стареет", "Алла - красотка", - пишут в комментариях.

instagram.com/alla_pugacheva_forum

Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.

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Теги: #фото#Алла Пугачева