"В мумию превратилась": Алла Пугачева ужаснула своим видом (фото)

Мнения фанов по поводу внешнего вида Пугачевой разделились.

В сети появилось новое фото известной певицы Аллы Пугачевой, на котором она изображена в черном мини-платье.

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Снимок опубликован в одной из фан-групп Примадонны. В кадре она предстала в окружении коллег по сцене - Стаса Михайлова и Александра Маршала.

Мнения фанов по поводу внешнего вида Пугачевой разделились: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие называют ее старой.

"В мумию превратилась", "Алла уже одевается, как Кадышева", "Старики собрались", "Женщина-легенда", "Алла не стареет", "Алла - красотка", - пишут в комментариях.

Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.