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Ани Лорак "засветила" грудь без бюстгальтера (фото)

10:01, 07 июня 2019
Звезды
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Лорак любит хвастаться своими прелестями / фото instagram.com/anilorak

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Звезда опубликовала на своей странице в Instagram в stories видео, на котором предстает в весьма сексуальном образе: в черном облегающем комбинезоне со шнуровкой в области груди. Видно, что исполнительница без бюстгальтера.

Такой наряд очень выгодно подчеркнул фигуру "дивы": мягкие изгибы ее тела и пышную грудь. Для кадра Ани Лорак собрала волосы в хвост, а дополнила образ массивными кольцами-серьгами.

instagram.com/anilorak/
instagram.com/anilorak/

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.

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Теги: #фото#Ани Лорак