Ани Лорак "засветила" грудь без бюстгальтера (фото)
10:01, 07 июня 2019Звезды
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Исполнительница предстала в непривычном образе - с собранными волосами.
Лорак любит хвастаться своими прелестями / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, не перестает удивлять фанов откровенными образами.
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Звезда опубликовала на своей странице в Instagram в stories видео, на котором предстает в весьма сексуальном образе: в черном облегающем комбинезоне со шнуровкой в области груди. Видно, что исполнительница без бюстгальтера.
Такой наряд очень выгодно подчеркнул фигуру "дивы": мягкие изгибы ее тела и пышную грудь. Для кадра Ани Лорак собрала волосы в хвост, а дополнила образ массивными кольцами-серьгами.
instagram.com/anilorak/
instagram.com/anilorak/
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.
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