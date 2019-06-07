Ани Лорак "засветила" грудь без бюстгальтера (фото)

Исполнительница предстала в непривычном образе - с собранными волосами.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, не перестает удивлять фанов откровенными образами.

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Звезда опубликовала на своей странице в Instagram в stories видео, на котором предстает в весьма сексуальном образе: в черном облегающем комбинезоне со шнуровкой в области груди. Видно, что исполнительница без бюстгальтера.

Такой наряд очень выгодно подчеркнул фигуру "дивы": мягкие изгибы ее тела и пышную грудь. Для кадра Ани Лорак собрала волосы в хвост, а дополнила образ массивными кольцами-серьгами.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.