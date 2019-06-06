Вера Брежнева очаровала сеть, оголив грудь и живот (фото)

Артистка привела сеть в восторг.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть новым фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок со съемок клипа на песню "Я не святая" в черном блестящем боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, оголив животик и грудь.

На фото певица появилась с распущенными объемными волосами и нежным макияжем.

Как сообщал УНИАН, одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV выступила в Кривом Роге и Николаеве и поделилась снимками с концертов.