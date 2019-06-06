Вера Брежнева очаровала сеть, оголив грудь и живот (фото)
15:09, 06 июня 2019Звезды
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Артистка привела сеть в восторг.
Звезда появилась в дерзком образе / фото instagram.com/ververa
Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть новым фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок со съемок клипа на песню "Я не святая" в черном блестящем боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, оголив животик и грудь.
На фото певица появилась с распущенными объемными волосами и нежным макияжем.
Как сообщал УНИАН, одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV выступила в Кривом Роге и Николаеве и поделилась снимками с концертов.
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