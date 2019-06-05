Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в бикини

На снимке артистка сидит на носу лодки в купальнике, демонстрируя длинные ножки и точеную фигуру.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой.

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Артистка в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в коралловом раздельном купальнике. Лица поп-звезды не видно, она отвернулась от камеры. При этом в кадре бросаются в глаза длинные ножки и точеная фигура Дорофеевой.

"Киев. Лето. Съемка", - подписала пост артистка.

Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Сексуальная", "Очень красивая", "Море, фигура, красота", "Фигурка просто вау", "Богиня", "Сочная".

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.