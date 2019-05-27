"Мама оказалась в пролете": запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Певица посетовала на то, что не входит в близкий круг общения Пугачевой, поэтому личное приглашение на ее концерт не получила.

Легенда эстрады Алла Пугачева обделила вниманием запрещенную Службой безопасности Украины российскую певицу Наташу Королеву.

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Артистка пожаловалось, что она не сумела попасть на юбилейный концерт Примадонны, посвященный ее 70-летнему юбилею. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

Певица посетовала на то, что не входит в близкий круг общения Пугачевой, поэтому личное приглашение не получила, а билеты купить не смогла - ажиотаж вокруг концерта был просто огромный. Впрочем, Королева старалась не для себя, а для мамы, которая по такому случаю даже не полетела в Киев, а осталась в Москве.

"Я не вхожу в круг близких людей Аллы Борисовны. Моя мама очень хотела пойти на этот концерт - ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе. Мама оказалась в пролете. Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!", - подытожила исполнительница.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть "слили" видео с танцующей Пугачевой.

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