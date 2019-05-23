"Дуэт бы назывался NOGI": MARUV впечатлила совместной фотографией с Поляковой

Отметим, что рост обеих певиц составляет 180 см.

Эпатажная украинская певица MARUV поделилась с фанатами совместной фотографией с другой украинской знаменитостью Олей Поляковой.

Снимок опубликован в InstaStories MARUV.

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Девушки позировали перед выступлением на стадионе "Металлист" в Харькове.

"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - отметила MARUV, намекая на длину их ног с Поляковой. Отметим, что рост обеих певиц составляет 180 см.

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