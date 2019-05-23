Снимок опубликован в InstaStories MARUV / Скриншот
"Дуэт бы назывался NOGI": MARUV впечатлила совместной фотографией с Поляковой
15:13, 23 мая 2019Звезды
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Отметим, что рост обеих певиц составляет 180 см.
Снимок опубликован в InstaStories MARUV / Скриншот
Эпатажная украинская певица MARUV поделилась с фанатами совместной фотографией с другой украинской знаменитостью Олей Поляковой.
Снимок опубликован в InstaStories MARUV.
Instagram MARUV
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Девушки позировали перед выступлением на стадионе "Металлист" в Харькове.
"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - отметила MARUV, намекая на длину их ног с Поляковой. Отметим, что рост обеих певиц составляет 180 см.
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