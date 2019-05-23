Настя Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом

Настя Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая.

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом. Праздничная церемония состоится сегодня.

Артистка опубликовала трогательный пост в своем Instagram, в котором объяснила, почему они так долго скрывали свои отношения.

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"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - написала Настя.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая. Утром на летнюю террасу свозят технику, цветы и полным ходом идет подготовка к грандиозному празднику.

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