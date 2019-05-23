Настя Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом
Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом. Праздничная церемония состоится сегодня.
Артистка опубликовала трогательный пост в своем Instagram, в котором объяснила, почему они так долго скрывали свои отношения.
Особенные чувства рождают особенные произведения😍 Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»💕 ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. 💞 ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов🙏🏻Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. 🙏🏻 Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь🙏🏻 Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! 🥰 ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! 🐻💎 #BearAndDiamond
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"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - написала Настя.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая. Утром на летнюю террасу свозят технику, цветы и полным ходом идет подготовка к грандиозному празднику.