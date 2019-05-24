Ани Лорак засветила кружевное белье на публике (фото)

Исполнительница поражает фанов свежим видом и стильными "луками".

Опальная украинская певица Ани Лорак приняла участие в церемонии награждения 11-й ежегодной звездной премии Topical Style Awards 2019 в Москве.

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото с мероприятия. Поп-звезда вышла на ковровую дорожку в черных брюках, небрежно заправленной белой рубашке, через которую виднелось кружевное белье.

"Спасибо за награду "Самая стильная", - написала Ани Лорак.

Ранее известная украинская певица и экс-учасница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала фанов новым откровенным снимком в купальнике.

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