Ани Лорак принимает участие во многие мероприятиях в РФ / фото УНИАН
Ани Лорак засветила кружевное белье на публике (фото)
05:57, 24 мая 2019Звезды
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Исполнительница поражает фанов свежим видом и стильными "луками".
Ани Лорак принимает участие во многие мероприятиях в РФ / фото УНИАН
Опальная украинская певица Ани Лорак приняла участие в церемонии награждения 11-й ежегодной звездной премии Topical Style Awards 2019 в Москве.
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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото с мероприятия. Поп-звезда вышла на ковровую дорожку в черных брюках, небрежно заправленной белой рубашке, через которую виднелось кружевное белье.
"Спасибо за награду "Самая стильная", - написала Ани Лорак.
Звезда предстала в новом образе / фото instagram.com/anilorak/
Ранее известная украинская певица и экс-учасница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала фанов новым откровенным снимком в купальнике.
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