"Счастья не будет": нумеролог рассказала, почему Потап и Настя выбрали неудачную дату для свадьбы

По словам нумеролога, сегодня ночью начались 19-е лунные сутки, которые влекут за собой тяжелый период.

Сегодня, 23 мая, популярные украинские артисты Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу. Однако нумерологи называют этот день неудачным для заключения брака.

По словам нумеролога Людмилы Савиной, сегодня ночью в 00.21 начались 19-е лунные сутки, которые влекут за собой тяжелый период. Они продлятся до 01:03 24 мая, передает "Главред".

Многие в этот день становятся слишком впечатлительными, чересчур восприимчивыми, легко внушаемыми и подвержены чужому влиянию.

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"Заключать брак и венчаться 23 мая, в 19 лунный день, категорически нельзя. Счастья точно не будет", - пишет издание.

Также этот день, по словам Савиной, неблагоприятный для влиятельных людей.

"Для бизнесменов, финансистов, менеджеров, политиков, чиновников тяжелый период, происходят различные неудачи, неприятные сюрпризы либо вообще ничего не происходит, в то время когда необходимо, чтобы хоть что-нибудь сдвинулось с мертвой точки. Необходимо очень внимательно рассматривать новые предложения", - объяснила нумеролог.

Согласно нумерологии, 23 мая – это день повышенной опасности, так как возможны разного рода аварии, несчастные случаи, ссоры, конфликты.

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"С 06:57 до 20:47 23-го мая по Киевскому времени - период Луны без курса. В это время нельзя совершать крупных покупок, особенно товаров длительного пользования, дорогостоящих вещей. Изъяны и неполадки в них выявятся через время, когда деньги за вещь будет вернуть невозможно", - отметила Савина.

Нумеролог посоветовала в этот день прощать обиды и выделить время на уборку дома.

"Хорошо сейчас сделать в доме генеральную уборку, выбросить ненужные вещи, навести порядок, где только возможно. Это обновит энергию в доме (квартире) и даст возможность войти новым вибрациям", - посоветовала нумеролог.

Как сообщал УНИАН, сегодня Потап и Настя Каменских подтвердили, что они женятся. Репер выпустил лирический клип с признанием Каменских в любви, певица же прокомментировала событие у себя в Instagram.

Мероприятие состоится в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.

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