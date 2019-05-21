Меган Маркл до встречи с Гарри просила познакомить ее с известным британцем - СМИ

Оказывается, ныне герцогиня, а когда-то актриса давно была неравнодушна к англичанам.

Пока Меган и принц Гарри наслаждаются своим родительством, в Сети продолжают появляться интересные истории о прошлом герцогини Сассекской.

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Так, интересной историей о супруге принца Гарри с изданием The Sun поделилась ее подруга, телеведущая и модель Лиззи Кэнди, передает ТСН. По словам Лиззи, когда-то, еще задолго до знакомства с Гарри, Меган просила своих подруг познакомить ее с "известным британцем".

Это было тогда, когда Меган уже не была замужем и находилась в активном поиске. Лиззи и Меган познакомились в 2013 году и впоследствии создали общий чат с другими своими подругами. В нем будущая герцогиня и обратилась к девушкам с просьбой.

"У нас был чат для девочек. В нем Мэг как-то спросила: "Вы знаете каких-то известных ребят? Я не замужем и неравнодушна к англичанам". Мы пообещали Меган помочь ей в поисках. Я помню, она много расспрашивала о моих знакомых. Она была очень заинтересована и задавала много вопросов. Меган была очень веселая и милая, она мне всегда нравилась", - откровенно рассказала Кэнди.

Уже через три года Меган встретила Гарри, а вот с подругой общение полностью прекратила. Лиззи предполагает, что это связано с вхождением Маркл в круг королевской семьи, которая запретила жене принца общаться с представителями СМИ.

"Я сразу написала ей, когда узнала об их романе с Гарри. Она ответила: "Да, это так. Надеюсь, мы будем вместе". На этом наше общение закончилось: дворец, судя по всему, запретил ей поддерживать связь со знакомыми из средств массовой информации", - предположила Кэнди.

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