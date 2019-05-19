Победитель на Евровидении-2019: интересные факты из жизни Дункана Лоуренса

Рассказываем все самое интересное о его биографии, творчестве, а также сексуальной ориентации победителя Евровидения.

На Евровидении 2019 с песней Arcade вполне ожидаемо победил Дункан Лоуренс. Певец из Нидерландов очаровал зрителей и жюри конкурса невероятно красивой и чувственной песней о любви, а также умиротворенной постановкой номера. К слову, букмекеры изначально отдавали Лоуренсу первое место - и не прогадали. Представитель Нидерландов получил суммарно 492 балла.

Родился Дункан Лоуренс (настоящее имя - Дункан где Мур) 11 апреля 1994 года в нидерландском городе Спейкениссе. Он с детства посещал местный театр и музыкальную школу, играл на пианино, писал собственные песни и стихи.

В возрасте 16 лет Дункан выиграл в талант-шоу, что и дало ему возможность записать демо-версию своей первой песни.

Дункан признался в одном из интервью, что над ним в детстве издевались сверстники, и музыка была единственным спасением.

Дункан в 2013 году основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в некоторых других коллективах Академии, и окончил ее в 2017 году.

Читайте такжеСергей Лазарев оконфузился с номером для Евровидения (видео)

В 2014 году он участвовал в пятом сезоне вокального шоу The Voice of Holland, и во время слепых прослушиваний попал в команду к поп-певице Ильзе Де-Ланге. Артист дошел до полуфинала конкурса.

В соцсетях артист не скрывает, что он является бисексуалом. Однако, о личной жизни артиста ничего не известно - есть ли у него на данный момент любимый человек.

Судя по информации, которая есть в интернете, Дункан не был женат и у него нет детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter