Настя Каменских облачилась в белое и восхитила сеть (фото)

В сети отметили, что Каменских к лицу белый цвет.

Популярная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под ником NK, покорила поклонников элегантным образом.

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует сидя на стуле в белом брючном костюме и майке в тон.

Поклонники пришли в восторг от такого сдержанного фото. Они отметили, что Каменских к лицу не только откровенные образы, которыми она часто радует сеть, но и простые - они придают ей шарма.

"Ты невероятна", "Вот это твой лучший образ", "Белое очень к лицу и фигуре", "Настя, ты шикарная девушка", "Что это ты одетая?", "Очень стильно, современно, женственно", "Секси", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Алла Пугачева ошарашила сеть внешним видом. Фото Примадонны показал ее супруг Галкин.

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