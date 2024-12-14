Жена ведущего романтического реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника, активно следит за развитием событий на проекте и поделилась своими впечатлениями о главном герое, ветеране войны Александре Терена.
Кристина призналась, что восхищается силой духа и жизненной позицией главного героя шоу. Она считает его участие в проекте важной миссией, которая демонстрирует, что люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, любить и строить планы на будущее.
"Прийти на проект - это испытание, выслушивать каждый раз анализ, много ли поцеловал девушек или мало, то подарил им или нет, как посмотрел на кого-то и что сказал. Словом, на все у всех есть свое мнение, с которым как-то приходится жить. Но на самом деле - важно другое, потому что миссия "Холостяка" неоценима! Человек с инвалидностью может нормально жить, любить, строить жизнь и давать надежду на светлое будущее - я в восторге", - поделилась Кристина в своем Instagram.
Кроме того, жена Григория Решетника рассекретила, за кого она болеет на проекте. Ее фавориткой является 21-летняя Юстина Багай.
Реакция соцсетей:
- "Я точно не за рыженькую! Юстина - ребенок, которого еще нужно баловать по-отечески и лечить травмы детства. Инна единственная там адекватная, хитрая, умная, самостоятельная! По моему мнению, Александру нужна поддержка в лице Инны, а не смотреть этих девочек по 20 лет. Руденькая, как только проект закончится, уедет обратно за границу, она умеет говорить то, что хочет слышать Александр"
- "Ну, если выбирать из этих трех оставшихся, то Инна. Но нравилась и Алина, не понимаю, за что он ее отправил. Жаль Юстину, она еще ребенок, а он ее почему-то держит, у нее будут еще большие травмы, дошла почти до конца"
- "Все понравились, очень красивые по-своему. Выбирать не умеет, всех добрых девушек отзывчивых отправил. Оставил довольно странных двух девушек из странных семей и Инна, довольно жесткий человек по нутру. Нужно Александру научиться выбирать не умом, а душой"
- "Юстина и Инна!"
- "Инна больше всех подходит"
- "Если Юстина поедет домой, все, можно дальше не смотреть"
- Юстина красивая, умная, но она не под силу Александру!
- "Юстина"
Напомним, участница "Холостяка" рассказала о хейте из-за молодого возраста.