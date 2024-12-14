Кристина рассказала, что поддерживает Юстину.

Жена ведущего романтического реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника, активно следит за развитием событий на проекте и поделилась своими впечатлениями о главном герое, ветеране войны Александре Терена.

Кристина призналась, что восхищается силой духа и жизненной позицией главного героя шоу. Она считает его участие в проекте важной миссией, которая демонстрирует, что люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, любить и строить планы на будущее.

"Прийти на проект - это испытание, выслушивать каждый раз анализ, много ли поцеловал девушек или мало, то подарил им или нет, как посмотрел на кого-то и что сказал. Словом, на все у всех есть свое мнение, с которым как-то приходится жить. Но на самом деле - важно другое, потому что миссия "Холостяка" неоценима! Человек с инвалидностью может нормально жить, любить, строить жизнь и давать надежду на светлое будущее - я в восторге", - поделилась Кристина в своем Instagram.

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Кроме того, жена Григория Решетника рассекретила, за кого она болеет на проекте. Ее фавориткой является 21-летняя Юстина Багай.

Реакция соцсетей:

"Я точно не за рыженькую! Юстина - ребенок, которого еще нужно баловать по-отечески и лечить травмы детства. Инна единственная там адекватная, хитрая, умная, самостоятельная! По моему мнению, Александру нужна поддержка в лице Инны, а не смотреть этих девочек по 20 лет. Руденькая, как только проект закончится, уедет обратно за границу, она умеет говорить то, что хочет слышать Александр"

"Ну, если выбирать из этих трех оставшихся, то Инна. Но нравилась и Алина, не понимаю, за что он ее отправил. Жаль Юстину, она еще ребенок, а он ее почему-то держит, у нее будут еще большие травмы, дошла почти до конца"

"Все понравились, очень красивые по-своему. Выбирать не умеет, всех добрых девушек отзывчивых отправил. Оставил довольно странных двух девушек из странных семей и Инна, довольно жесткий человек по нутру. Нужно Александру научиться выбирать не умом, а душой"

"Юстина и Инна!"

"Инна больше всех подходит"

"Если Юстина поедет домой, все, можно дальше не смотреть"

Юстина красивая, умная, но она не под силу Александру!

"Юстина"

Напомним, участница "Холостяка" рассказала о хейте из-за молодого возраста.

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