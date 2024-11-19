Ведущий 'Орла и решки' раскрыл секрет золотой карты: все не так, как вам показывали

По словам ведущего, режиссеры пытались экономить.

Ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников рассказал, как на самом деле работает золотая карта, благодаря которой, как показывают в программе, можно путешествовать, не думая о деньгах.

По его словам, никто не живет в дорогих отелях три дня, потому что режиссеры пытаются сэкономить. Группа заезжает в отель только на время съемки локации, а затем перебирается в более дешевое жилье.

"С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись, ты переночевал, еще один день, ты переночевал. То есть у тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель. Но если я выиграл пятизвездочную гостиницу, то эта ночь у меня будет там", – признался ведущий в программе "33 вопроса".

Также он рассказал, что вся команда получала фиксированную зарплату за съемки. Но называть конкретную сумму он не захотел, назвав это коммерческой тайной.

" Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату. И уже в конце года, если фирма зарабатывала, то мы, согласно нашей процентной ставке, уже деребанем. Такого, чтобы гонорар прыгал, не было", – добавил Синельников.

Напомним, ранее украинский продюсер пригрозила судом Ивлеевой из-за шоу "Орел и решка".

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