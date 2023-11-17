Пропагандисты предложили хитрый план.

Россия уже третий год подряд не будет принимать участия в самом масштабном музыкальном конкурсе Евровидение. Страну-агрессора дисквалифицировали после полномасштабного вторжения в Украину.

В связи с этим пропагандисты нашли способ, как устроить "Евровидение" на территории своей страны. Они предлагают создать аналог конкурса, который будет называться "Интервидение".

"Мы предлагаем в следующем году провести и проводить ежегодно открытый музыкальный, точнее песенный конкурс под рабочим названием "Интервидение". В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, где все страны могут представлять образцы своей популярной музыки", - говорит генеральный директор одного из пропагандистских каналов Константин Эрнст.

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Так, "Первый канал" предлагает музыкантам из всех стран присылать свои заявки на участие в конкурсе. А судить их будут сами россияне, потому что, по словам Эрнста, именно они якобы могут беспристрастно выставлять баллы.

К слову, артисты из РФ неоднозначно отреагировали на такое предложение. Некоторые из них написали, что больше не хотят участвовать в подобных конкурсах.

Напомним, ранее были названы финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.

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