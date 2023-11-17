Среди них есть уже известные артисты, и совсем молодые.

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2024 уже объявили десятерых финалистов, которые будут бороться за победу и возможность представлять нашу страну на самом масштабном конкурсе песни в Швеции.

Итак, в финал прошли alyona alyona & Jerry Heil, которые представят на Нацотборе дуэтную песню. Среди уже известных артистов также есть MELOVIN, который недавно признался в неизлечимой болезни и выпустил песню "Один не один".

Мы увидим и певицу SKYLERR, ставшую популярной во время большой войны благодаря "Вечорницям".

Покорять жюри будет и певец YAKTAK, песни которого регулярно попадают в топ-чарты. Например, мегапопулярными стали его хиты "Уночі", "Погляд", "Чекає вдома", "Порічка" и другие.

Также за победу в Нацотборе будет бороться театрально-музыкальная группа YAGODY, созданная во Львове. Солисткой группы является актриса Зоряна Дыбовская. Кроме того, в финале Нацотбора на Евровидение-2024 мы увидим DREVO, INGRET, NAHABA, NAZVA, YAGODY, Ziferblat.

К слову, будет еще 11 финалист, которого смогут выбрать сами зрители из лонглиста.

Евровидение-2024 - что известно

В 2024 году состоится самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Он пройдет в Мальме (Швеция), благодаря победе певицы Loreen на Евровидении-2023.

Известно, что два полуфинала и финал состоятся в мае.

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