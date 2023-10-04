Ему будет помогать известная певица.

Уже в воскресенье на телеканале "1+1 Украина" состоится очередной эфир шоу "Голос країни-13". Так, продолжается этап "вокальных боев", когда тренерам помогают звездные люди.

На этой неделе будут выгрызать победу и возможность пройти в следующий этап команды Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

Уже известно, кто займет место советника звезды номер один в Украине - Артема Пивоварова, получившего известность после песен "Рандеву", "Дежавю" и других.

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Так, в нелегком выборе ему будет помогать певица KOLA, которая несколько раз и сама участвовала в "Голосі країни". Певец говорит, что его звездным советником стала self-made певица.

"Очень радуюсь, что моим звездным советником стала певица, которая создала себя сама, это self-made артистка KOLA. Она и сама была на сцене "Голосі країни". KOLA - это певица новой генерации и нового поколения. Она как никто знает, что посоветовать и как поддержать молодых исполнителей, за которыми будущее", - говорит Артем.

Напомним, советником Нади Дорофеевой стал Макс Барских.

"Я очень сильно ждала Макса и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене "Голосу країни" не по телевизору, а вживую. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить", - говорит Дорофеева.

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