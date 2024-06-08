У победительницы важная благотворительная миссия.

В Киеве отгремел конкурс красоты Mrs. Ukraine International 2024, где выбрали победительницу и будущую представительницу Украины на Mrs. International в США. Главный титул получила чемпионка мира по бодибилдингу, общественный деятель и специалист в области эстетической медицины Ольга Компаниец.

Всего в конкурсе приняли участие 12 участниц, которые достойно боролись за звание лучшей. В своем Instagram победительница рассказала о важной благотворительной миссии, которую она уже воплощает в жизнь.

"Я считаю, что женщины в любое время и при любых обстоятельствах должны быть красивыми и счастливыми. Что касается деятельности, то за эти годы она действительно расширилась. Кроме нашего благотворительного проекта для помощи детям с врожденными пороками носа, которых мы оперируем на благотворительной основе уже много лет, мы оперируем наших военных, которые получили травмы лица", - написала Компаниец.

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По словам Ольги, она ежедневно работает над своей фигурой и внешним видом в целом. Она немало времени уделяет уходу за собой, спорту и правильному питанию.

Победительница конкурса более 20 лет работает в сфере эстетической медицины. Она выступает против "шаблонной красоты". Девушка убеждена, что с комплексами и недостатками внешности можно бороться путем пластических операций. Однако считает, что это следует делать с умом.

К слову, на конкурсе ведущими были Григорий Решетник и актриса Наталья Денисенко. Свои песни исполняли певицы Тина Кароль и Злата Огневич. Также среди приглашенных гостей были Юлия Санина, Дмитрий Монатик.

Напомним, ранее впервые на конкурсе красоты победила девушка с пышными формами. Ее захейтили в сети.

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