Больше зрители не увидят новые выпуски.

Юморист Евгений Янович, который долгое время вел шоу "Подкаст терапия" вместе с психологом Спартаком Субботой, заявил, что новых выпусков больше не будет. Он решил закрыть проект после скандала со своим другом Спартаком.

Янович на своей странице в Instagram сообщил, что чувствует свою вину, но не понимает за что. Он добавил, что деньги за купленные билеты зрителям вернут, так как больше не будет и туров по разным украинским городам.

"Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял сейчас, и они окончательны. Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? Нет", – заявил юморист.

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Он добавил, что Спартак Суббота будет судиться с автором статьи, в которой его назвали мошенником и обвинили в сексе с клиентками.

Скандал вокруг Спартака Субботы

Недавно в сети появилось расследование о деятельности психолога Спартака Субботы. Автор статьи усомнился, что у терапевта есть медицинское образование и уличил его в сексе с клиентками. К примеру он привел девушку Анну, которая получила травматический опыт после ухаживаний Спартака. Кроме того, он сказал, что знает о пяти таких случаях.

Суббота сразу же отреагировал на скандал. Он сказал, что ему просто завидуют и отметил, что у него адекватная аудитория, которая все правильно поймет.

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