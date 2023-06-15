Его личность станет известна немного позже.

Создатели главного музыкального проекта "Голос країни" не прекращают удивлять изменениями в новом особом сезоне, который призван поддержать украинский народ и дать возможность голосу нации зазвучать на весь мир.

Как и обещала команда, в этом сезоне будет обновлена тренерская панель, а в красные кресла сядут герои нового времени. Сегодня стало известно, кто присоединится к тренерам нового сезона музыкального проекта на телеканале "1+1 Украина".

В легендарное красное кресло сядет и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе КИЛИММЕНА - украинского музыкального супергероя, участника легендарной группы Kalush Orchestra, принесшей Украине победу на Евровидении-2022.

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Кто именно находится в образе КИЛИММЕНА - интрига. Но известно, что за времена существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров.

"КИЛИММЕН - это очень неожиданный выбор тренера. Ведь это настоящий современный супергерой, который олицетворяет украинскую музыку и воплощает нашу идентичность. КИЛИММЕН - это невероятный мост, который мы планируем проложить в этом сезоне между линейным телевидением и диджитал-инновациями. Но главное - кто же скрывается внутри образа этого супергероя. Я уверен, что зрители будут очень удивлены, когда узнают", - говорит Владимир Завадюк, продюсер "Голосу країни".

Кто именно скрывается в образе КИЛИММЕНА - станет известно в скором времени. Возможно это будет один из участников группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали.

Напомним, первыми тренерам "Голосу країни" стали артистка Юлия Санина и звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров.

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