Девушка призналась, что не жалеет об участии в шоу.

Саша Погорелова покинула 12 сезон шоу "Холостяк" за шаг до финала. Главный герой Алекс Топольский сказал, что ему нравится искренность Саши и ее детская непосредственность, но сердце подсказывает ему отпустить девушку домой.

Позже в инста-сториз Погорелова призналась, что не была шокирована таким решением Алекса. Она уверена, что впереди ее ждет только лучшее.

"Супер удивленной и шокированой я не была. Вы всё видели. Но мне понравилась фраза, которую я сказала, когда ехала в машине: "Я еду в свою счастливую жизнь"", - сказала Погорелова.

Видео дня

Также она сказала, что не жалеет об участии в проекте, ведь там она встретила много классных людей.

Стоит отметить, что на проекте Саша подружилась с некоторыми участницами - моделью Катей Лозовицкой и вышивальщицей Юлей Кравченко. Недавно Саша и Катя ездили в гости к Юле, чтобы поздравить ее с днем рождения. А на Рождество они вновь собрались вместе.

Напомним, в 11 выпуске шоу покинули Саша Погорелова и Марина Голд. Таким образом в финал прошли Катя Лозовицкая и Саша Мудрая.

Вас также могут заинтересовать новости: