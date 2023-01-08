Саша Погорелова покинула 12 сезон шоу "Холостяк" за шаг до финала. Главный герой Алекс Топольский сказал, что ему нравится искренность Саши и ее детская непосредственность, но сердце подсказывает ему отпустить девушку домой.
Позже в инста-сториз Погорелова призналась, что не была шокирована таким решением Алекса. Она уверена, что впереди ее ждет только лучшее.
"Супер удивленной и шокированой я не была. Вы всё видели. Но мне понравилась фраза, которую я сказала, когда ехала в машине: "Я еду в свою счастливую жизнь"", - сказала Погорелова.
Также она сказала, что не жалеет об участии в проекте, ведь там она встретила много классных людей.
Стоит отметить, что на проекте Саша подружилась с некоторыми участницами - моделью Катей Лозовицкой и вышивальщицей Юлей Кравченко. Недавно Саша и Катя ездили в гости к Юле, чтобы поздравить ее с днем рождения. А на Рождество они вновь собрались вместе.
Напомним, в 11 выпуске шоу покинули Саша Погорелова и Марина Голд. Таким образом в финал прошли Катя Лозовицкая и Саша Мудрая.