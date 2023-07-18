Эта певица уже не первый раз займет место тренера.

Стало известно, кто займет последнее красное кресло в 13 сезоне шоу "Голос країни". Если большинство тренеров впервые появятся в шоу, то последняя кандидатка на это место хорошо известна поклонникам проекта.

Так, еще одним тренером проекта стала певица Надя Дорофеева. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, на котором открывает подарочный бокс, а в нем пропуск в павильон "Голосу країни".

"Да! Я согласна стать тренером нового сезона "Голосу країни". Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", - говорит певица.

Видео дня

Как говорит сама артистка, прошлый год стал для нее трансформационным, открыл новые смыслы и дал старт настоящей сольной карьере. Ее песни на украинском языке искренне полюбили слушатели, и каждая из них становилась долгосрочным лидером топ чартов стриминговых платформ.

Дорофеева говорит, что для нее этот сезон станет чем-то особенным, ведь чувствует, что сядет в кресло тренера как будто впервые.

"Я считаю, что прошлый год изменил всех, и для меня этот сезон – как начало, все как будто впервые. У меня нет сомнений, что он будет самым эмоциональным и мощным из всех сезонов. И что это будет настоящее лечение и эмоциональная помощь для каждой украинской души. Сейчас происходит становление новой музыкальной эры Украины - я невероятно восхищаюсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу услышать и увидеть в этом сезоне глубоких современных исполнителей, которые сформируют новый украинский шоу-бизнес", - добавила Надя.

Напомним, стали известны имена всех тренеров "Голосу країни-13". Тренерами стали self-made артистка Юлия Санина, звезда номер один в Украине - Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и лицо современной музыки и тренер-победительница "Голосу країни-11" - Дорофеева. Ведущие сезона - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Недавно стало известно, что в этом году у "Голосу країни" впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Трек был спродюсирован сонграйтером, соучредителем лейбла ENKO и тренером-дебютантом Иваном Клименко.

Вас также могут заинтересовать новости: