Melovin во второй раз будет участвовать в Нацотборе.

Известный певец, победитель шоу "Х-фактор" и "Маска" Melovin в этом году снова готовится представлять Украину на "Евровидении". Артист с песней "Dreamer" уже завоевывает сердца мировых меломанов. В этот раз наиболее посещаемый в мире независимый веб-сайт, посвященный песенному конкурсу, сделал свои ставки, согласно которым Melovin оказался на первом месте среди 11 финалистов национального отбора.

Фан-сайт Wiwibloggs, посвященный песенному конкурсу "Евровидение", и одноименный YouTube-канал были созданы в 2009 году английским журналистом Уильямом Ли Адамсом. Сегодня команда создает немало интересного контента, связанного с международным песенным конкурсом. Не обошли вниманием и украинский национальный отбор на "Евровидение-2024". На днях Уильям Ли Адамс и его коллеги Симон, Фредди и Синан выложили в YouTube обзор, в котором рассказали о своих фаворитах от Украины, среди которых оказались Jerry Heil & alyona alyona и Melovin:

"Снова качественное, профессиональное производство, снова на 100%! 10 из 10 по всем направлениям показывает Украина. Я думаю, это будет между Jerry Heil & alyona alyona и Melovin. Буквально как битва титанов. Мне нравятся песни Melovin, и "Dreamer" очень заинтересовала своей оригинальностью. Песня Jerry Heil & alyona alyona очень украинская. Я не знаю, какая из них попадет на "Евровидение", но эти две песни самые лучшие".

Кроме того, на фан-сайте Wiwiblogg журналисты сделали специальное голосование для зрителей всей Европы, согласно которому поклонники "Евровидения" видят на сцене Мальме от Украины именно певца Melovin с песней "Dreamer".

Сам Melovin продолжает готовиться представлять Украину на большой сцене и отмечает – для себя он не выделяет ни одного конкурента, ведь этот конкурс для него о другом.

"Я советую вам голосовать не за артистов, а за песню, голосуйте за месседж – о чем эта песня расскажет с европейской сцены. "Dreamer" имеет немало смыслов. Прежде всего, я хочу донести информацию о тех, кто начинал создание украинской музыки. Эта песня – посвящение Владимиру Ивасюку. Именно у него я просил вдохновения на ее написание. Я написал песню о нашей музыкальной ДНК, и мне это нравится. А по-английски пою только для того, чтобы нас поняли как можно больше людей", – комментирует Melovin.

Напомним, ранее украинцы выбрали своего фаворита на Нацотборе на Евровидение-2024.

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