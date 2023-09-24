Девушка призналась, что находилась в неудобной обстановке.

Недавно в эфир вышел очередной выпуск нового сезона шоу "Супермама", вокруг которого разгорелось несколько скандалов. В этот раз "пошла в бой" еще одна участница проекта. Хоть девушка снялась только в эпизодической роли, ей все же было что сказать относительно проекта.

Так, племянница "мамы-миллионерши" Юлии Кичилы - Виктория - познакомилась с другими мамочками во время ужина. По ее словам, они пытались на нее давить и называли ее меркантильной, а помогала им в этом журналистка шоу.

Так, девушка во время разговора с мамочками сказала, что решила жить именно с тетей, а не с родителями, потому что Юлия ее обеспечивает и может больше ей позволить в финансовом плане, чем ее родная мама. Однако как выяснилось позже, девушка не хотела этого говорить, ее буквально заставили это сделать.

"Проект "Супермама" сплошная постановка. Когда я снималась в передаче, меня заставляли отвечать на вопросы, на которые я не хотела. И заставляли отвечать так, как хотели они, а не я. Перед съемками у нас было интервью с журналистами, где они пытались узнать информацию, на которой и будет строиться шоу. Помните, что это именно шоу, ведь на идеальную картинку никому не будет интересно смотреть", - сказала девушка.

Она добавила, что является несовершеннолетней, но даже несмотря на это ее родителям запретили находиться с ней рядом во время съемок.

"Я еще ребенок. У меня несформированная психика. И когда три взрослых человека начинают тебя "валить" вопросами, по десять раз повторять, что я не люблю своих родителей и что я меркантильная (конечно же, это не вставили), у меня сразу начали литься слезы, покраснели щеки. Я пыталась делать довольное лицо, но у меня не получилось", - добавила племянница участницы.

Более того, она рассказала, что журналистка проекта могла остановить съемку, когда девушка говорила не то, что нужно было, и просила ее сказать совсем другое.

Напомним, ранее скандальная участница "Супермамы" раскрыла правду о проекте.

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