"Мама-миллионерша" рассказала, что думает о шоу.

Шестой сезон шоу "Супермама" не обошелся без скандалов. Героиня 15-го выпуска, "мама-миллионерша" Юлия Кичила, ссорилась с другими участницами на съемках, а после премьеры решила раскрыть правду о проекте.

Так, на шоу Юлия рассказывала, что она - успешная бизнесвумен. Но другие участницы начали ее критиковать. Женщины говорили, что на "маму-миллионершу" все "свалилось с неба". Во время ужина дома у Юли участницы даже отказались есть, они открыто проигнорировали ее угощения. Поэтому она сказала им "до свидания", что еще сильнее возмутило участниц.

Кто одержал победу в финале - пока остается загадкой. Но "мама-миллионерша" уже прокомментировала свое участие на шоу. Женщина отметила, что проект дает рекламу для участниц и их проектов.

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Также "супермама" рассказала, говорят ли участницы проекта правду. Она отдельно высказалась и об эмоциях некоторых женщин:

"О жизни участниц, думаю, правда все. Не совсем верно то, как транслируют эмоции и тому подобное. Для меня это игра актера".

Подписчики, которые общались с "мамой-миллионершей" в Instagram, также заметили, что на шоу был ужасно выставлен свет. На что участница проекта ответила с юмором.

"Тоже для меня это странно, может для рейтинга и хейта, кто знает, или криворукие", - написала Юлия.

Напомним, ранее победительница другого сезона "Супермамы" честно ответила, платят ли участницам за шоу и есть ли там сценарий.

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