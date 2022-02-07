По словам Лии, отец не делал замечаний относительно ее выступления на проекте.

В студию инфотеймент-шоу "Твой День" пришла Лия Меладзе, поразившая тренеров "Голоса страны".

17-летняя дочь продюсера Константина Меладзе рассказала, что вчера до поздней ночи не спала, ожидала своего выступления, а потом активно читала комментарии на YouTube.

Что касается поддержки папы, то девушка призналась, что после выступления Константин Меладзе сразу позвонил ей и рассказал о своих впечатлениях.

"Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера - то папа также был "за", вообще вся семья поддержала меня в выборе", - рассказала Лия.

Как сообщалось, на "слепые прослушивания" шоу "Голос страны" пришла дочь известного продюсера Константина Меладзе - Лия. Она исполнила песню Hallelujah и развернула кресла всех четырех звездных тренеров. Но она решила пойти к Наде Дорофеевой.

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