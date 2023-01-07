Девушку очень смущает то, какие фразы говорил ей Алекс во время прощания.

В 11 выпуске шоу "Холостяк-12" от 06.01.2023 проект покинула косметолог Марина. Для девушки были неожиданностью слова главного героя романтического реалити о том, что она стесняется своего прошлого.

Поэтому в своем Instagram Марина решила высказаться по этому поводу, она написала, что их с Алексом история закончилась. И ее смущает даже не то, что у них не сложились отношения, а то, с какими словами они попрощались.

"Я не стала спорить, потому что в его выборе уже ничего бы не изменилось... Да многое хочется рассказать, но все расскажу уже голосом", — пообещала девушка, которую Топольский отправил домой.

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Она подчеркнула, что не стесняется своей семьи или корней, ведь тогда она бы не знакомила "холостяка" с родными:

"Стала бы я тогда весь проект говорить, что я из села, и защищать это? Стала бы я говорить Алексу, что когда-то доила корову, если бы я этого стеснялась? Нет. Больно слышать было его слова, потому что человек, который не ценит семью, - это не человек для меня".

Кто покинул шоу "Холостяк" в 11 выпуске

В свежем выпуске "Холостяка-12" Алекс Топольский решил попрощаться сразу с двумя девушками - косметологом Мариной и Сашей Погореловой. Первой девушке он сказал, что она стесняется своего прошлого, а без него нет будущего. А второй он признался, что для него это очень сложный выбор, но все же должен попрощаться с ней.

Кто прошел в финал шоу "Холостяк-12"

Так, после вылета сразу двух девушек из шоу на следующей неделе зрителей проекта ждет финал. В него прошли две фаворитки Алекса Топольского - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Две очень сильные соперницы, так что "холостяку" нужно будет сделать непростой выбор после того, как он познакомит девушек со своей мамой.

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