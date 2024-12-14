Вчера, 13 декабря, вышел седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк" с главным героем Александром Тереном. Этот выпуск разжег новые страсти на проекте, ведь за сердце главного героя продолжают бороться три девушки. Однако зрителей интересует главный вопрос: кто же станет этой единственной для "Холостяка"?
После последних выпусков сеть взорвалась обсуждениями - кому же удастся покорить сердце Александра? Станет ли победительницей нежная Анастасия, открытая Инна, или, возможно, неожиданность сезона - Юстина?
В комментариях под постом СТБ о шоу "Холостяк" в Instagram поклонники не скрывают своих эмоций. Одни признаются, что следят за интригой с первых минут, другие уже хотят увидеть финал, потому что не могут дождаться развязки.
Большинство зрителей выбрали победительницей волонтерку из Харькова Инну: ее называют искренней, сильной и открытой.
Вот что пишут об Инне в комментариях:
- "Инна - это Она достойна победы. Искренняя, настоящая, и это заметно!".
- "Думаю победит Инна!"
- "Инна, потому что она сама искренняя и открытая!"
- "Только за Инну. Она уже показала, что готова к серьезным отношениям".
- "Уйдет следующая Юстина, в финале останутся Настя и Инна"
- "Она самая лучшая. Не сомневаюсь, что именно ее выберет Александр".
Мнения относительно Юстины неоднозначны. Одни считают ее слишком молодой и инфантильной, другие же восхищаются ее жизнерадостностью.
Некоторые зрители, которые поддерживают Юстину, отмечают ее энергичность и позитивный настрой:
- "Юстина - солнышко проекта! Она яркая, легкая и веселая".
- "Не знаю, подойдет ли она Александру, но однозначно одна из самых интересных участниц"
- "Разгоняли везде тему, что Александр выберет Инну, но почему-то закрадывается мысль, что это для рейтингов и победит Юстина"
- "Да, была Алина, теперь Юстина. Но вряд ли Терен ее оставит. Они разные, на мой взгляд, и есть сомнения, что она его интересует. И вообще, на проекте своего человека найти невозможно"
Другие же поддерживают Анастасию, отмечая ее зрелость и женственность:
- "Настя - моя фаворитка с первой вечеринки. В ней есть что-то особенное, то, что сразу привлекает внимание".
- "Думаю, в финале она точно будет. Она настоящая женщина, без прикрас, и это ее преимущество".
- "Александр выберет Анастасию"
"Я думаю победит Анастасия. У нее очень сильная женская энергия"
Хотя фаворитки уже определены у многих зрителей, интрига этого сезона не ослабевает. Кто-то убежден, что финал давно предсказуем, а кто-то верит в неожиданный сюжетный поворот:
- "СТБ уже намекнули на победу Инны, но, возможно, это всего лишь для рейтинга".
- "Думаю, победит Юстина, но хотелось бы увидеть что-то неожиданное".
- "Никто не знает, кто станет победительницей, но этот сезон точно запомнится".
"Думаю, что в финале ветеран будет выбирать между целомудренной девушкой и волонтеркой"
"Все девушки суперские! Но мне кажется у них всех другая дорога с Сашей"
"В рекламе родители Инны что-то скажут Саше о том, чего он не знал. Так что, кто выиграет, непонятно"
Напомним, жена Григория Решетника назвала свою фаворитку на шоу "Холостяк".