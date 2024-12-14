Соцсети взорвались комментариями в поддержку Инны.

Вчера, 13 декабря, вышел седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк" с главным героем Александром Тереном. Этот выпуск разжег новые страсти на проекте, ведь за сердце главного героя продолжают бороться три девушки. Однако зрителей интересует главный вопрос: кто же станет этой единственной для "Холостяка"?

После последних выпусков сеть взорвалась обсуждениями - кому же удастся покорить сердце Александра? Станет ли победительницей нежная Анастасия, открытая Инна, или, возможно, неожиданность сезона - Юстина?

В комментариях под постом СТБ о шоу "Холостяк" в Instagram поклонники не скрывают своих эмоций. Одни признаются, что следят за интригой с первых минут, другие уже хотят увидеть финал, потому что не могут дождаться развязки.

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Большинство зрителей выбрали победительницей волонтерку из Харькова Инну: ее называют искренней, сильной и открытой.

Вот что пишут об Инне в комментариях:

"Инна - это Она достойна победы. Искренняя, настоящая, и это заметно!".

"Думаю победит Инна!"

"Инна, потому что она сама искренняя и открытая!"

"Только за Инну. Она уже показала, что готова к серьезным отношениям".

"Уйдет следующая Юстина, в финале останутся Настя и Инна"

"Она самая лучшая. Не сомневаюсь, что именно ее выберет Александр".

Мнения относительно Юстины неоднозначны. Одни считают ее слишком молодой и инфантильной, другие же восхищаются ее жизнерадостностью.

Некоторые зрители, которые поддерживают Юстину, отмечают ее энергичность и позитивный настрой:

"Юстина - солнышко проекта! Она яркая, легкая и веселая".

"Не знаю, подойдет ли она Александру, но однозначно одна из самых интересных участниц"

"Разгоняли везде тему, что Александр выберет Инну, но почему-то закрадывается мысль, что это для рейтингов и победит Юстина"

"Да, была Алина, теперь Юстина. Но вряд ли Терен ее оставит. Они разные, на мой взгляд, и есть сомнения, что она его интересует. И вообще, на проекте своего человека найти невозможно"

Другие же поддерживают Анастасию, отмечая ее зрелость и женственность:

"Настя - моя фаворитка с первой вечеринки. В ней есть что-то особенное, то, что сразу привлекает внимание".

"Думаю, в финале она точно будет. Она настоящая женщина, без прикрас, и это ее преимущество".

"Александр выберет Анастасию"

"Я думаю победит Анастасия. У нее очень сильная женская энергия"

Хотя фаворитки уже определены у многих зрителей, интрига этого сезона не ослабевает. Кто-то убежден, что финал давно предсказуем, а кто-то верит в неожиданный сюжетный поворот:

"СТБ уже намекнули на победу Инны, но, возможно, это всего лишь для рейтинга".

"Думаю, победит Юстина, но хотелось бы увидеть что-то неожиданное".

"Никто не знает, кто станет победительницей, но этот сезон точно запомнится".

"Думаю, что в финале ветеран будет выбирать между целомудренной девушкой и волонтеркой"

"Все девушки суперские! Но мне кажется у них всех другая дорога с Сашей"

"В рекламе родители Инны что-то скажут Саше о том, чего он не знал. Так что, кто выиграет, непонятно"

Напомним, жена Григория Решетника назвала свою фаворитку на шоу "Холостяк".

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