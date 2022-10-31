Аделина Дели намекнула, что не все, что показывают по телевизору, - правда.

Участница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Аделина Дели ответила поклонникам, проект снимали по сценарию или там все же реально построить отношения.

Один из поклонников задал Аделине вопрос в инста-сториз: "Холостяк по-любому же подстава. Как можно показывать чувства, когда вокруг камеры?".

Девушка ответила, что каждый приходит на проект со своей целью, поэтому не стоит верить всему, что показывают по телевизору.

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"Каждая девушка приходит туда со своей целью, а узколобые люди верят. Мужчины, возможно, действительно ищут любовь. Но это точно не о моем сезоне", – написала Аделина.

Стоит отметить, что Аделина Дели уже не первый раз учавствует в телевизионных проектах. Ранее она выступала в паре с футболистом и экс-"холостяком" Сергеем Мельником на шоу "Танцы со звездами".

Также Дели известна как танцовщица балета украинской певицы Насти Каменских.

Холостяк 2022: как прошла первая вечеринка

Знакомство девушек с Алексом состоялось в привычном формате первой вечеринки. Главный герой встречал их на роскошной локации, где успел немного пообщаться с каждой из них. Девушки уже по традиции в двух словах рассказали о себе и вручили Топольскому приятные подарки, но и он не оставил красоток без внимания. Он подарил девушкам браслеты и сделал несколько сюрпризов.

Церемония роз прошла очень волнительно. "Холостяк" оставил в проекте аж 22 девушки, хотя в предыдущих сезонах после первой вечеринки оставалось только 15. Среди получивших розу есть и Аделина Дели.

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