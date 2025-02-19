Группа Ziferblat упала в рейтинге фаворитов.

В мае состоится ежегодный 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". Однако букмекеры уже сейчас активно выбирают своего фаворта и делают ставки.

По их прогнозам, больше всего шансов на победу у Швеции, у которой сейчас 14% вероятности первого места. Интересно, что эта страна еще официально не представила своего участника.

Второе место, по мнению букмекеров, будет у Финляндии. Завершает тройку лидеров Франция, а за ней идет Израиль и Эстония.

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Кстати, группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на конкурсе с песней "Bird of Pray", понизилась в таблице. Ранее украинцы занимали 17 строчку, а сейчас опустились на 19 позицию.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.

Напомним, ранее певица Klavdia Petrivna рассекретила песню, с которой планировала пойти на Нацотбор на "Евровидение-2025".

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