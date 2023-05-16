Они могут занять красные кресла в 13 сезоне.

Украинский музыкант Артем Пивоваров может стать тренером нового сезона шоу "Голос країни". В эфире радио "Хит FM" он намекнул на свое участие в проекте.

Ведущая спросила у певца, будет ли он тренером вокального шоу, после чего артист заулыбался и не смог сказать "да" или "нет".

Также на свое участие в проекте намекнула Джамала. Она оставила комментарий под постом Юлии Саниной, которая уже подтвердила свое участие в проекте.

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"Поздравляю! Наконец! Ну все, теперь будем видеться только там", - написала Джамала.

Юлия Санина стала новым тренером "Голосу країни"

Рок-дива займет красное кресло в 13 сезоне вокального шоу. Санина будет искать самобытных, креативных исполнителей, пишущих и исполняющих собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторы собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня – это миссия, поэтому жду настоящие таланты", - сказала Санина.

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