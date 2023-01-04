Наталья Егорова будет бороться за победу в немецком формате шоу.

Бывшая жена мера Киева Виталия Кличко - Наталья Егорова - стала участницей немецких "Танцев со звездами".

Известно, что женщина последние несколько лет живет в Германии, а сейчас решила приобщиться к танцевальному проекту.

Однако не все пользователи сети довольны решением Натальи, так как видят в этом политический подтекст.

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Реакция сети на участие Натальи Егоровой в "Танцах со звездами"

"Шоу становится политическим"

"В ее стране идет война, и она танцует свой последний танец. Но девиз, наверное, будет "Я танцую против войны""

"Выбор танцоров в этом году меня разочаровал"

Стоит отметить, что у многих немцев неоднозначная позиция по войне в Украине. Некоторые из них даже предложили пригласить на шоу россиян:

"Это должно быть здорово для танцоров, родившихся в России, которым приходится слушать, какое "дерьмо" у них на родине? И, наверное, все должны положительно отзываться об Украине. Я нахожу все это крайне критическим и бесчувственным! Напоминаю, что в этой войне гибнут и многие молодые русские люди. Я очень разочарован".

Напомним, ранее экс-жена Виталия Кличко блеснула идеальными формами в спортивной одежде.

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