Эти стендап-шоу не оставят вас равнодушными.

Пока российские оккупанты ворвались в нашу Украину для того, чтобы увидеть унитаз и умереть, комики устраивают ивенты для сбора средств для ВСУ и поднятия боевого духа украинцев.

Сегодня предлагаем вам посмотреть топ-5 актуальных стендап-шоу на украинском языке, которые заставят вас очень громко хохотать.

Стендап-комик Олесь Пинчук во время своего выступления раскрыл такие актуальные темы, как переход на украинский язык, популярность Алексея Арестовича, бедность, вещи, которые у нас украла российская армия, в том числе и те самые унитазы.

Дима Носов раскрыл не менее актуальные темы - отношения во время войны и не только. Как мужчинам живется с девушками в такое непростое время, как женщины реагируют на сирены и все происходящее. Этот легкий и очень веселый стендап вам точно понравится.

А вот Руслан Колесник рассказал о том, как быть альфонсом, об интимных переписках во время войны и о поездке на свидание. Несмотря на то, что сейчас идет война, любовь никто не отменял. И она может быть разной.

Ирония из собственной жизни. Комик Алина Бовкун выступила на сцене, где рассказала об отце, который ушел из семьи, о бывшем и о смерти дедушки. Да, темы не самые подходящие для шуток, но если вы посмотрите этот стендап, то сможете взглянуть на эти ситуации совсем с другой стороны.

Алла Волкова рассказала о хейтерах, авантюрной подружке и возвращении в Киев. А вы уже думали над тем возвращаться в Украину или нет? Если вас еще одолевают какие-то сомнения, тогда скорее смотрите это шоу.

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